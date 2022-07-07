美國總統拜登政府多名高階官員在11月期中選舉之前相繼卸職，白宮聯絡室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）是最新一名即將離開的官員。

白宮今天在聲明中證實貝丁菲爾德將於本月離職，她已替拜登競選團隊及白宮效力3年，想要與丈夫和年幼孩子多一些相處時間。

白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）說：「在總統所有的工作成果中，她都扮演非常重要的角色，從他擔任第2任副總統、競選，一直到進入白宮。」

近期已有一連串高階官員去職，包括拜登的迅速反應主任葛文（Mike Gwin）和新聞秘書莎琪（Jen Psaki）。莎琪5月離開白宮，投入電視媒體。

法新社報導，拜登的國內政策遭遇一系列挫折，例如最高法院推翻原本受保障的墮胎權、高漲的通貨膨脹等，民主黨籍國會議員早就對他的宣傳策略感到不滿。

近幾週，還有數名層級較低的幕僚也離開了宣傳團隊，在白宮掀起一陣動盪。不過，資深顧問鄧恩（Anita Dunn）暫別近一年後已回歸。

鄧恩正負責籌備拜登競選連任的計畫，她說：「早在我們開始競選之前，貝丁菲爾德就堅定捍衛總統，確保我們2020年和在白宮傳達的訊息與他的聲音及原則一致。」

鄧恩還說：「她的領導風範幫助我們把拜登正為美國勞工家庭奮戰的故事說出來。她要花一些時間把家庭視為優先，但她永遠是我們這個大家庭的核心成員。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110707