俄特種兵開槍射烏克蘭S-300防空系統

1名俄羅斯特種兵發射機關槍，想要毀了烏克蘭棄置的S-300防空系統，無奈距離只有幾碼，據社群網，還有Telegram上公開的影片顯示，他這一擊，出現了戲劇性，甚至可能要命的結果。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，影片一開始顯示，這名特種兵先是強自鎮定，接著扣動了PKM 機槍扳機，大概是想破壞S-300，或者引發小爆炸，以使它無法操作。但瞬間防空系統就炸成火球，迎面向這位特種兵，還有負責攝影的戰友撲來。

不過，公開影片的親俄人士在Telegram上說，在場的俄軍並未受傷。但影片明確顯示，大火猛撲，來勢洶洶，說在場沒人受傷是極不可能的。

目前還沒人出面解釋，為何俄軍沒從較遠的地方向S-300開火，而種種跡象顯示，俄羅斯總統普丁和俄軍統帥送往前線的，有部分是缺乏經驗的新手。

俄軍前幾天占領盧甘斯克（Luhansk）地區後，仍緩慢朝烏東推進。基輔部隊周三說，他們至今遏阻了俄軍向頓內茨克（Donetsk）地區北方挺進的大規模攻勢。然而，敵軍對斯拉夫揚斯克（Sloviansk）市和附近人口稠密區的猛烈砲擊，加上飛彈和火箭彈攻勢，都使烏克蘭面對與日俱增的壓力。