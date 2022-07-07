半導體廠擴產腳步不斷，國產(2504)6月集團營收來到17.46億元，月增達8.16％，年增9.16％；國內混凝土本業6月營收規模達到14.06億元，月增12.08％、年增更高達24.83％，續攀營運高峰。上半年營收達101.07億元，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。

國產建材指出，雖然俄烏戰爭及全球通膨影響終端需求，半導體生產鏈已進入庫存調整階段，但相關科技大廠仍然加快擴產腳步，根據近期召開的台積電科技技術論壇與科技廠辦的動工典禮資訊指出，除了台積電積極開啟南科、竹科、竹南科等擴廠工程，力積電與南亞科等科技大廠也在銅鑼科、泰山等地，進行大規模的建廠工程，國產建材實業因掌握半導體產業聚落營建時的高端混凝土需求，加上科技聚落與大規模的政府前瞻建設計畫，帶旺周遭房市，集團營運6月回到高檔期。

通常擴建一座晶圓廠須要30萬立方米混凝土、約等同1.5座101大樓混凝土的需求量，整體產業鍊的混凝土需求是相當巨量的。國產建材指出，展望下半年營運，除了科技建廠的剛性需求外，台商回流廠辦、指標建案興建，以及藝術美建築等政府前瞻重大建設等等，對營運樂觀以待。