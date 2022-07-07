建碁（3046）6月營收4.56億元，月增53.7％、較去年同期翻倍增至117.8％，一舉寫下2006年10月以來單月新高。第二季營收8.78億元，季增22.11％、年增52.7％，為2008年以來單季新高，上半年累計營收也在逐季走升下，年增逾五成、達15.97億元，亦創15年同期新高。建碁獲主力買超，今早股價漲停，反彈站回5日線。

建碁系統事業產品包含準系統（機殼、電源供應器、風扇、主機板、光碟機等配備）及全系統（準系統處理器、硬碟及記憶體），系統事業產品提供家庭、公司、機關團體等所需之電腦，可為客戶提供靈活性及多選擇的全套產品線。

建碁近年以數位看板、充電樁事業為營運主力，去年營運由虧轉盈，終結連九年虧損，今年首季EPS達0.43元。展望今年，建碁看好電動車發展趨勢，連帶充電樁也將成為各國重點基礎建設項目之一，正積極爭取相關訂單，今年打入美國VOLTA Charging供應鏈，供應充電樁控制主機等產品。