一名爸爸分享一封寫給女兒的手寫信，字裡行間滿滿都是對於孩子的關心與愛護，不過，不少網友看完卻大歪樓，因為這位爸爸的字跡超工整，因此有不少網友猜測，超工整的字配傳統信紙，感覺爸爸應該在牢裡面蹲。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文說，給上輩子的情人寫信，使用傳統信紙，看起來既死板又復古，但這就是他的風格。手寫信中提到，女兒將升上三年級。希望心靈與智慧都可以進步，也督促女兒寫字要工整，並恭喜女兒跆拳道晉級，也希望女兒在外婆家的生活要乖乖聽話。字裡行間滿滿都是對孩子的愛。

一位爸爸手寫絕美家書給女兒，引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文後來被轉發到爆料公社，吸引了近4萬人狂讚，不少網友看完大讚，這個手寫字太美。「字超漂亮的！說死板、但卻看見滿滿的愛與期望」、「家書抵萬金，好美的字」、「字美到像印出來的」、「這位爸爸，你的字也美到太不像話了」。

不過，也有許多人看了原PO工整的字體搭配上傳統信紙，腦洞大開的問「爸爸是不是蹲過牢啊？看起來像監獄裡寄出來的」、「我想起我在牢裡寫字也寫得很工整，抱歉我不是那個意思」、「這種信紙我收過，之前朋友被關常常寫給我」、「爸爸應該在深造，而且已兩年了」、「我爸寫給我也是如此漂亮，當時在監獄這樣」。

後來原PO也在留言處補充說，很多人猜測他可能在牢裡蹲，所以字才練得這麼好，這樣的說法也不完全錯，但只是點像，因為雖然不是在監獄裡生活，但目前正在人間煉獄裡。而他真實身分其實是做工的人。