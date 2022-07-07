2022台北國際夏季旅展將於7月15日至18日在世貿一館登場，配合旅展到來，迎接暑假旅遊旺季熱潮，晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅將於台北館攤位編號B502推出多款旅展商品。搭上悠遊國旅補助熱潮，祭出「買餐券享補助」史上最優惠住房專案，以捷台北西門館為例，「買餐送房」補助折抵過後，享0元入住。環台首選捷絲旅聯合住宿券下殺2000元，任選台北西門館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館及旗下最新開幕台南十鼓館等，從北到南共6個據點玩透透，優惠直逼2折。線上旅展搶先於7月8日上午9點於官網開賣。

搶搭悠遊國旅補助熱潮，捷絲旅台北西門館「買餐送房 · 0元入住 」，購買2022台北國際夏季旅展捷絲旅西門館晶華爐烤肋眼牛排雙人午間套餐優惠券1499元，持餐券可加購捷絲旅台北西門館精緻雙人房乙晚含自助早餐兩客最低1300起，家購的客房可再享2022悠遊國旅(符合貴賓資格者)1,300 元補助折抵，等於0元入住飯店，先享受餐券提供爐烤肋眼牛排套餐含主廚例湯、手工麵包及沙拉等，承襲晶華酒店廚藝團隊的招牌餐點，精選兼具嫩度和油花的肋眼部位佐以燒烤食蔬，多汁鮮甜的滋味令人直呼過癮，不吃牛者可更換海鮮饗宴。大餐過後再體驗住房含翌日吃到飽自助式早餐兩客，品嚐美食兼城市度假。

位於近郊溫泉風景區捷絲旅宜蘭礁溪館的旅展餐券則搭配「悠遊國旅」補助，推出即買即補「住」超值優惠，買2022台北國際夏季旅展捷絲旅礁溪館Just Caf?早餐自助餐四人餐券每張1199元，享加購滔洋式溫泉家庭客房每房最低3800元起，所加購的客房每晚可再享「2022悠遊國旅(符合貴賓資格者)」1,300 元補助折抵，等於要再付2500元起，全家即可擁有超大景觀湯池溫泉假期。

Just Sleep 捷絲旅表示，旅展最值得入手的超人氣商品聯合住宿券，趁此暑假全台玩透透，可適用於台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館及台南十鼓館等從北到南共6個據點，雙人客房平日入住乙晚，部分館別加贈翌日自助式吃到飽早餐。

以國際都會北部地區捷絲旅台北西門館為例，入住西門町唯一的豪華三人房乙晚含翌日自助式早餐兩客，獨家贈送12歲以下小孩1位免費含早餐及備品。捷絲旅宜蘭礁溪館位於近郊熱門溫泉風景區，榮獲2022網路人氣大獎冠軍，客房擁有超大的獨立景觀湯池，可享沛 日式溫泉客房雙人房乙晚，每房每晚加價800元。熱門花東地區捷絲旅花蓮中正館，可享精緻客房乙晚，週一至週五，每房每晚加價500元。南部地區捷絲旅高雄站前館，可享捷絲旅家庭房住宿乙晚，週日至週五，每房每晚加價300元。高雄中正館，獨享精緻客房乙晚每房含早餐兩客，週日至週五享免加價入住。旗下最新台南十鼓館，可享鼓韻一大床客房或鼓悅兩小床客房住宿乙晚，體驗網美最愛戶外溫水泳池。

捷絲旅宜蘭礁溪館更針對公司行號企業福委員工贈禮首選，首次祭出購買滿20張免費再加贈1張的團購優惠，超大床景觀溫泉洄或涓洋式雙人房平日住宿券每張只要3000元，享週一至週四免加價，客房住宿一晚含翌日吃到飽自助式早餐兩客，6歲以下孩童入住免費。旅展獨家買20送1，每張再省143元，送禮自用兩相宜。