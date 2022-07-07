筆名「條子鴿」的萬華分局退休員警酈俊睿，去年在臉書PO文影射曾攔檢前行政院長謝長廷養子被記申誡處分，引發爭議， 謝長廷養子張維洲提告，台北地檢署7日依加重誹謗罪起訴酈男。

酈男去年9月4日晚間在臉書粉絲專頁「條子鴿」PO文「那年我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效；一名駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句你知道我爸是誰嗎？然後，不再說話。」

酈爆料說，這名年輕男子衝著他大吼，沒多久副分局長直接來電劈頭就問，剛才是不是攔一部賓士？開闖紅燈罰單？副分局長怪叫一聲，「你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單？」他因此遭記2支申誡，理由是態度不佳。他還說「懷念那2支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」等訊息。

事後，酈男的PO文引發各界議論，甚至傳出有造假爭議，士林警分局通知他到案說明，酈男辯稱，他是就自身所見聞陳述，未涉不法，警方認為酈男散布謠言，依違反《社維法》函請台北地院裁罰，謝的養子張維洲也向北市刑大提告。

台北地院審理後認為，縱使酈男的PO文內容與實情有所出入，可能造成他人對謝長廷的負面評價，但不致造成聽聞者心生畏懼與恐慌等負面心理，進而影響公共安寧，不構成《社維法》散布謠言，因此裁定不罰。至於張維洲提告部分，北檢今依法起訴酈。

另酈男因去年出版「你所說的都將成為呈堂證供」一書，內容指涉警察風紀，台北市警局認為嚴重汙衊警察形象，依侮辱公署等罪嫌函送台北地檢署偵辦，酈曾於去年12月間首度赴北檢出庭應訊，不過，由於立法院日前已修法刪除侮辱公署罪，因此酈被控侮辱公署罪部分，檢方不起訴處分結案。