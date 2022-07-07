黃任瑋補充，國科會研究人員倫理規範第7條第A項，計畫成果報告通常不被視為正式發表，亦無自我引述之需要。（黃任瑋提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長林智堅中華大學碩士論文，被控涉嫌抄襲竹科期末報告書，林智堅桃園市長競選辦公室副主任黃任瑋7日指合約顯示，委託案結案時，著作權才轉移到科管局，強調國民黨的指控是子虛烏有，根本是「拿著雞毛當令箭」。

黃任瑋先拿出中華大學與科管局的合約書，指出合約中有註明「廠商因履行契約所完成的著作，其著作財產權的全部著作完成之同時讓與機關」，他說意思是當完成結案時，著作權才會從教授和林智堅手上，轉移到科管局。

黃任瑋也提出另一份科管局在6月26日發給中華大學的公文，結案報告則在7月2日完成，時間都比林智堅口試還晚，他說這足以證明林智堅發表碩論的當下，和教授共同擁有碩論著作權，而後繳交給科管局完成結案後，權利才轉讓給科管局。

在時間序方面，黃任瑋指出，首先在2007年12月科管局與中華大學簽約，2008年4月林智堅、賀力行與王明郎於學會發表文章，接著在同年6月26日林智堅碩論口試，同一天科管局發文，請中華大學修正研究案報告，最後7月2日中華大學繳交結案的研究報告。

黃任瑋說，寫過論文的人都知道，提交論文時，就會開始約口試時間，因此碩論早在科管局發文的6月26日之前，就已經完成。

另外，黃任瑋也補充，本案適用國科會研究人員倫理規範，當中的第7條第A項提到，「計畫成果報告通常不被視為正式發表，亦無自我引述之需要，研討會報告如該領域不被視為正式發表，亦無自我引述之必要」。

黃任瑋指出，這證明當林智堅在研討會發表研究報告時，他擁有權利可以經過修整後，做為自己論文的發表，也沒有外界所說一稿多投、自我抄襲的疑慮。