台灣名導蕭碧村（別名：大寶、寶爺）曾指導過《家有仙妻》、《掌聲響起》、《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》等作品，他長期在大陸工作，先前曾發影片和人在大陸的李立群聚餐，今(7日)卻傳出蕭碧村過世，黃維德、導演潘一瑞等人都已經發文證實。

蕭碧村畢業於復興商工美術系，曾獲得1998年金鐘獎最佳連續劇最佳攝影燈光技術獎，近年他將工作重心放在大陸，長期住在浙江橫店影視城。先前李立群人還在上海時，今年1月兩人曾曬出影片，蕭碧村寫下：「和李立群老師，也是30多年老朋友，橫店相聚喝兩杯聊聊唄」，兩人有說有笑，沒想到李立群日前回台，人在大陸的蕭碧村卻傳出驟逝。

回顧蕭碧村的微博停留在今年2月1日，當時他曬出年夜飯，開心寫下：「大寶祝大家虎年吉祥平安健康幸福美滿！」沒想到今傳出逝世，主因暫時無法確認，焦恩俊發文表示：「寶哥，咱來世再一起拍戲，一起喝酒，您一路好走」。

黃維德及焦恩俊發文。（圖／翻攝自Artist黃維德、焦恩俊Chiao微博）

黃維德說：「他們說你走了，我有些震驚，親愛的大寶哥，至少在家回家了，好走是必須的，下輩子再一起暢飲感受你越喝越穩的焦點，謝謝照顧」，導演潘一瑞表示聽說蕭碧村因病離開，「疫情前橫店拍戲現場，蕭導一直（是）我工作的榜樣，沒想到太突然了，一路走好」。

導演潘一瑞發文哀悼。（圖／翻攝自導演潘一瑞微博）

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