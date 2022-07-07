基本工資審議會將於第三季召開，決定明年基本工資，外界關注調幅是否會低於今年的5.21%，對此，勞動部長許銘春透露，「還不一定」被認為是在暗示明年基本工資調幅仍有望達到5%水準。此事引起網友們熱烈討論，許多人認為，中產階級與沒調薪的族群會受到懲罰，「不管怎樣物價就是會漲，但領基本工資的人很少，其他人反而會更辛苦。」

主計總處昨（6日）公布6月國內消費者物價指數，年增率達3.59%，已連續4個月超過3%，同時也創下14年來新高，顯示通膨壓力居高不下，消費者的實質購買力也跟著縮水，這也讓外界關注明年基本工資的調幅。

工商時報報導，許銘春被問到明年基本工資調幅是否會比今年的5.21%還低時透露，「還不一定」並強調，確切的漲幅將由勞資政學四方組成的審議委員會，在第三季參考CPI等各項經濟數據討論決定。

此事引起網友們熱烈討論，許多人哀號，「只有領基本工資的得利，薪水>基本工資的要一起享受物價上漲」、「實質薪資都被通膨吃掉了」、「沒多少人領基本工資，物價卻一直漲」、「工資漲5%，然後物價再漲20%，這回合又是資方勝利」、「房價民生漲一大堆薪資只漲基本的而且才5%。」

不過也有人認為，國內薪資長期落後亞洲鄰國，調漲薪資已成必然趨勢，「漲也要罵，不漲也要罵，漲對整體利大於弊吧」、「到底是哪時風向到變漲基本工資還罵的啊」、「基本工資本來就要跟著物價調，不然那些人要餓死了」、「基本工資漲也能嘴，不然把基本工資下修15%來抵電價，大家說好不好」、「現在要漲還要反對，我看大家很滿足現況欸。」