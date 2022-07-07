一名正妹外拍模特兒，2020年與一名攝影師在網路上相約外拍，並一同前往到台北市北投區某溫泉飯店內拍攝清涼性感寫真，在拍攝過程中，兩人現場直接上演活春宮，攝影師更拍下性愛影片留作紀念，相隔一周，小模卻向警方提告遭到攝影師三度性侵及妨害秘密，但事後檢察官查出，小模係自願拍攝即發生關係，其中還牽涉金錢交易，對攝影師不起訴，攝影師事後也反告小模誣告，檢方根據現場性愛片，認定小模涉及誣告，依法起訴。

根據調查，該名正妹外拍小模，與攝影師在網路上結識後，相約在2020年4月某日下午，前往北投某知名溫泉飯店拍攝寫真，拍攝過程中，攝影師提出性交易需求，小模也當場答應，於是兩人在房內發生性關係。

但攝影師在性行為過程中錄拿出攝影機拍攝，小模當場要求「現在這個行為是可以收錢的嗎」，還強調「性行為沒有錄影收5千、錄影收1萬」。拍攝結束後，兩人又一起回到攝影師住處，當晚小模就住在攝影師家中，還兩度發生性關係。

事隔一周，小模突然前往警局報案，指控攝影師在外拍時三度性侵她，但檢方事後偵查，發現小模根本是自願發關係，且無法提出證據，其中還牽涉金錢交易，因此不起訴，攝影師事後也立刻反告小模誣告。

檢方檢視攝影師拍攝影片，發現兩人在性愛過程中，都不時直視鏡頭，還現場依照攝影師指示變換各種姿勢及做出淫蕩動作，因此認定小模很清楚攝影師正在錄影拍攝，且當時兩人說好要發生關係，小模並未拒絕，因此依誣告罪起訴小模。