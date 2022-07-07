在挪威油氣工人結束罷工，緩解了供應危機之下，歐股周三出現彈升；另外在亞馬遜同意買進Grubhub業務部分股份後，Just Eat Takeaway大漲15.5%。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲6.66點或1.66%，為407.34點。前一個交易日在挪威油氣供應可能中斷之下，指數大跌2.1%，並且也嚴重打擊了歐元；歐元在周三繼續下跌。

與消費者相關的股票普遍上漲。而科技股領漲最多。因衰退擔憂，油價跌到12周新低，油氣股下跌1.53%。

今年以來不斷傳出的負面消息，例如歐洲討論能源配給、中國的新冠疫情管制、英國的政治危機等，這些都打擊了股市。

目前央行採取激進升息策略以打擊通膨，讓投資人調整了企業獲利和經濟成長預期；歐洲股市今年至今已下跌了16.5%。

Just Eat Takeaway大漲15.5%，報15.86英鎊，為歐股成分股中漲幅最大者。亞馬遜宣布同意收購美國子公司、外送平台Grubhub的2%股份，亞馬遜並會對Prime會員免費提供Grubhub服務一年。

德國公用事業公司Uniper跌2.9%，報9.95歐元。芬蘭母公司Fortum表示，將與德國政府商談如何緩解Uniper財務問題。

英國資產管理公司Abrdn在宣布3億英鎊股票回購計畫之後，股價上漲5.1%。

英國鐵路營運商Trainline上漲20.6%；該公司預期在旅遊反彈下，2023財年營收將強勁成長。

在巴克萊下調評級為減持之下，汽車零件供應商佛吉亞(Faurecia)跌6%。