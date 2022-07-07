韓國三星電子7日表示，智慧手機因通膨影響賣得不理想，但伺服器對記憶體晶片的需求卻仍然強勁。兩者中和後，上季財報還是可繳出一張漂亮成績單，同時也可望寫下4年以來，最佳第2季獲利紀錄。

這家全球最大記憶體晶片以及智慧手機業者指出，4到6月營業利益可望年增11%，也就是從2021年同期的12.57兆韓元，增至14兆韓元，約107.3億美元。不過，稍低於市場預估的14.45兆韓元。

三星7日出具的這份簡易財報指南中，上季營收也可望年增21%至77兆韓元，並符合市場預期。至於更詳細的三星電子季報內容，依慣例來說，預定會在7月下旬公布。

為了加強雲端解決方案業務，美國大型科技業者上季不停地在買記憶體晶片。

此舉也提供了一張獲利保護傘，給被外界看衰可能出現供過於求，在過去兩年需求暢旺的記憶體晶片業者。

半導體研究報告業者集邦科技(TrendForce)指出，用於部分科技設備以及伺服器的特定DRAM晶片，6月價格年減約12%。因此，分析師預估，在智慧手機以及筆記型電腦需求趨緩下，售價恐將續跌。

集邦科技認為，伺服器DRAM現在看起來，應該是比較可以經營的銷售方向。所以，韓國製造商率先表態季度合約價，至少可有5%降價討論空間。同樣用於科技設備中，另個有關數據儲存的快閃記憶體NAND，本季價格預估也會季減5%左右。

半導體分析師表示，若伺服器客戶採購量夠大，DRAM業者的獲利應不會太差。在新冠病毒暴發之後迄今已兩年多，目前疫情趨緩下，遠距辦公或上學的需求跟著減少。

另外，目前全球通膨大增、市場需求有限，加上俄烏戰爭以及中國大陸抗疫嚴格規定等，都讓智慧手機銷售量孱弱不振。看來，伺服器端的需求才是記憶體業者唯一獲利明燈。

三星上季季報傳佳音，股價在7日早盤交易時一度大漲近3%，並重回5.8萬韓元關卡，但2022年迄今還是下修約26%。