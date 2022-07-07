打造五星飯店下午茶新體驗，台北遠東香格里拉飯店攜手日系輕奢行李箱品牌LOJEL 跨界合作，自7月9日至8月28日於38樓馬可波羅酒廊，獨家推出週末限定「夢幻盛夏之旅下午茶」，由法籍甜點主廚胡孟洋 (Yann Roumanille) 精選食材，以各國經典甜鹹點為主題設計，從亞洲、中東、歐洲、美洲到澳洲，帶饕客用味蕾環遊世界，滿足想旅行的心，也特別呼應LOJEL CUBO行李箱的嫩粉風格，變化出多樣精緻甜點與鹹食，每位1,520元+10%，含12道特製款甜點、鹹點與粉紅氣泡酒一杯。活動期間享用午茶還可獲得價值1,980元的LOJEL盥洗包。

「夢幻盛夏之旅下午茶」主廚推薦茶點有：「澳洲牛肉派佐青豆泥牛肉醬汁 / 澳洲」、「馬霍-鳳梨佐焦糖花生碎醃蘿蔔 / 泰國」、「中東果仁蜜餅 / 土耳其」、「芒果及百香果奶油杯慕斯帕芙洛娃 / 澳洲」、「日式甜栗蒙布朗蛋糕 / 日本」、「瑞士巧克力蛋糕 / 瑞士」、「法式杜斯巧克力米布丁 / 法國」，以及「新英格蘭龍蝦奶油布里歐」、「烤帕馬火腿莫札瑞拉起司芝麻葉帕尼尼」、「原味與橙皮肉桂司康」、「巧克力百香果馬卡龍」等各國風味鹹食與甜點。