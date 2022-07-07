營造文青風的旅宿體驗，台北六福萬怡酒店攜手步行10分內即可抵達的南港瓶蓋工廠台北製造所合作推出「南瓶玩手作 住房專案」，即日起至12月30日，兩人入住卓越客房1晚、翌日敘日全日餐廳自助早餐2客，再送南港瓶蓋工廠抵用贈券2張，除了享有廠區專人30分鐘導覽，每張票券價值300元可再抵用手作體驗課程或是購買商品，雙人價4,299元起，是情侶或閨蜜一起出遊放鬆的好選擇。

南港瓶蓋工廠台北製造所為台北最新的文青據點，在日本昭和時代的老建築中，園區內有許多DIY文創店家，假日到訪還有文創市集可逛，新舊交集激發更多樂趣，好拍又好玩，距離六福萬怡酒店僅需步行5分鐘的路程，因此酒店特別與其合作推出「南瓶玩手作住房專案」，入住除了可享飯店舒適空間之餘，還可憑券到園區享專人導覽服務，介紹歷史建築，了解文化及文創故事，體驗當月份手作活動課程，做出獨一無二的完美作品帶回家。

台北六福萬怡酒店為南港唯一五星級飯店，搭配悠遊國旅振興方案於7月15日上路，民眾若於周日至周四間入住飯店官網任一住房專案，可享最高補助額1,300元，等於平日雙人入住「南瓶玩手作 住房專案」3,000元有找，補助優惠有限，趕緊安排入住搶優惠。