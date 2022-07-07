繼基隆「大麥」收攤後，台中火車站前的麥當勞中正店也將熄燈，催出不少人回憶。網友認為，麥當勞展店策略明顯轉變，部分區域型的指標門市都不留了，可能與1亂象有關，很多人根本把麥當勞當成「有冷氣吹的免費休息室」。

「台中中正自1992年開幕至今30年，感謝您一路以來的陪伴」，台中火車站前的麥當勞中正店，宣布7月10日結束營業，震驚不少老台中人；這也是繼基隆愛三路的麥當勞收攤後，又一頗具歷史的門市熄燈。

麥當勞先在5月底收掉創立31年的台中復興店，接著7月又要收掉30年的台中中正店。許多網友認為，後疫情時代確實影響品牌的展店策略，但麥當勞這麼果決，或許和1亂象有關。

網友分享學生用餐亂象。（翻攝爆廢公社）

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享，一名學生拿著燒臘便當，坐在麥當勞裡大刺刺地吃起來，還邊滑手機，連杯飲料都沒點，就這樣待了1小時。

「難怪大型門市一直收」，網友批評這樣的行為實在不可取，根本把麥當勞當休息室，吃完垃圾丟店裡，卻完全沒消費，誰來開店都會倒吧。其實麥當勞規定禁帶外食，工作人員若發現，通常會柔性勸導，「但遇到臉皮厚的，還真的沒轍」。