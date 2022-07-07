不只違反著作權法 王鴻薇還告林智堅貪污 (陳志賢攝)

新竹市長林智堅捲入論文抄襲疑雲，愈演愈烈！林不滿台北市議員王鴻薇爆料，昨向新竹地檢署控告加重誹謗罪，王7日上午則到台北地檢署告發林智堅涉犯誣告罪、《貪污治罪條例》、中華大學標案主持人及相關人員、指導教授等多人違反《著作權法》。她批評林涉嫌抄襲的竹科管理局報告，屬於國家財產，如同「國家出錢幫他寫論文」。

王鴻薇日前爆料林智堅的中華大學碩士論文涉嫌抄襲竹科管理局研究報告，引發軒然大波，多位藍營人士昨赴北檢告發林涉嫌違反《著作權法》，另林則向竹檢提告王加重誹謗罪，並表示不再對此事發言。

王鴻薇今赴北檢反控林涉嫌誣告、貪污、違反《著作權法》，王鴻薇說，竹科管理局已對外表示，這份委辦案計畫的智慧財產權是屬於竹科管理局，且根據該標案合約規定，林智堅需符合著作權法規定，經過授權且負擔相關費用才可使用，林根本沒有出具授權書，「這不是侵占國家財產，什麼是侵占國家財產？」她要求林不要迴避，出面說明。

王鴻薇說，如果林不能拿出授權書，則該計畫主持人和相關人員未通過授權讓渡國家權利給林撰寫論文，有違法之嫌，且指導教授背書聲明，已證明其明知該計畫著作權為竹科所有卻任由林使用，已涉嫌違法。

她強調，林論文所使用的民調、以及抄襲政府標案的內容，相同比例高達百分之91.4，包 括民調及標案內容都是花費民脂民膏，林有出錢嗎？「難道是國家花錢給林智堅寫論文？」