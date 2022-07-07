昔日「擋泥板女神」、「玉女掌門人」方文琳是著名的美魔女代表，擁有亮麗外型和姣好身材曲線，舉手投足充滿青春氣息，每回曬照總以絕佳狀態讓外界驚艷，不過她近日分享一系列空中瑜珈崩壞照，只見她臉部扭曲、不顧形象尖叫，也讓57歲真實狀態全曝光。

方文琳上個月首次挑戰空中瑜珈，不僅輕鬆完成各種動作，更像空中飛人般優美，體態結實、柔美，不過，方文琳昨（6日）則曝光享一系列空中瑜珈崩壞照，還幽默發文：「今天不給美照看了，小姐，妳累了嗎？」方文琳表示，身體累了、自然反應在無法好好的完成動作，「綁布在一個動作沒對就勒的（得）更痛，以至於承受不了所以放棄，當然最後還是有成功啦」。

照片中，方文琳雙手緊緊抓著綁布，她臉部扭曲、不顧形象尖叫，老師也趕緊上前幫忙，吸引網友留言：「覺得這張照片最自然最美」、「我喜歡這張，超自然、很寫實」、「這表情超可愛的啦」，同時，方文琳也分享躺在綁布照和拉筋照，並表示很喜歡在每一次上課前半小時的深層拉筋，並直呼：「上完課還是很舒服」，而57歲的方文琳身材纖細、肌膚光滑細緻，小蠻腰完全沒贅肉，健美體態相當不科學。

方文琳放聲尖叫。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳完全沒贅肉，健美體態相當不科學。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳是出了名的愛運動，跑步、空中瑜珈、馬拉松全都挑戰過，也練就她一身好體力，方文琳除了靠運動紓解壓力外，對她來說，生活不在全都是工作，而是選擇自己喜愛，並把自己照顧好、身體調養好，生活步調慢下來之後，才會發現身心靈狀態都是處在最舒服的狀態。