亞馬遜繼前幾年收購全食超市（Whole Foods）後，近日又和餐飲外送平台Grubhub合作，進一步跨足餐飲服務市場。

Grubhub荷蘭母公司Just Eat Takeaway表示，亞馬遜已同意投資買下美國Grubhub 2％股權，讓Prime會員享有特定餐廳訂餐免外送費的服務，而Grubhub也能利用亞馬遜為數龐大的Prime會員量來拓展客群。

根據雙方協議，亞馬遜初步將對美國Grubhub持股2％，日後視業績而定最高持股比重可望增至15％。