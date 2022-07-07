美國勞工部6日公布，5月美國企業職缺經季節調整後共有1,130萬個，低於4月上修後的1,170萬個，是今年3月企業職缺創下歷史新高以來連續第2個月下滑，儘管職缺數量與全美求職人數595萬人相比依舊高出將近1倍。
報告另顯示，5月美國自願離職人數降至430萬人，企業裁員人數140萬人，高於4月的120萬人。
近來美國各項經濟數據普遍透露國內經濟漸失成長動能，除了5月消費支出及工業生產成長減速之外，新屋開工率也下滑，再再反映高通膨及聯準會激烈升息開始衝擊國內經濟。
美國勞工部6日公布，5月美國企業職缺經季節調整後共有1,130萬個，低於4月上修後的1,170萬個，是今年3月企業職缺創下歷史新高以來連續第2個月下滑，儘管職缺數量與全美求職人數595萬人相比依舊高出將近1倍。
報告另顯示，5月美國自願離職人數降至430萬人，企業裁員人數140萬人，高於4月的120萬人。
近來美國各項經濟數據普遍透露國內經濟漸失成長動能，除了5月消費支出及工業生產成長減速之外，新屋開工率也下滑，再再反映高通膨及聯準會激烈升息開始衝擊國內經濟。
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