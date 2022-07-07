櫃買中心7日表示，創櫃板為扶植台灣創新企業進入資本市場的最佳跳板，近年來各推薦單位投入大量資源，發掘創新企業，為其辦理創新創意審查並出具「公司具創新創意意見書」，已成功引薦近400家創新企業申請登錄創櫃板。櫃買中心表示，經由推薦單位的介接及輔導，創新企業得以順利取得成長所需的各項資源，加速成長為產業發展的新動能，產官學各推薦單位在此環節扮演重要的角色，貢獻厥偉。

櫃買中心說明，目前已有各地縣（市）政府、專業機構及產業公協會，以及大專院校育成中心等71個產官學機構，加入成為創櫃板的推薦單位；經統計自110年至111年6月底，創櫃板推薦單位出具創新創意意見書家數最多者，第1名為台北市政府產業發展局，第2名為台中市政府經濟發展局及中華民國全國創新創業總會，第3名為新北市政府經濟發展局。

櫃買中心感謝站在第一線的各推薦單位鼎力支持與協助，使得創櫃板更能發揮扶植創新企業進入資本市場的功能，共同促進國家經濟的繁榮發展。

櫃買中心指出，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，使其內部制度更完善，同時也能藉由知名度的提升，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進，目前累計已有23家公司轉公開發行，其中有20家已登錄興櫃，2家已上櫃。櫃買中心竭誠歡迎推薦單位推薦創新企業申請登錄創櫃板，善用免費輔導服務及資源，打造企業優質競爭力，持續為台灣資本市場注入創新能量。