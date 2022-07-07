51歲的全球首富馬斯克（Elon Musk）再爆又當爸，法庭文件顯示他還有2名雙胞胎，使他的孩子總數上升至9人，外媒也起底雙胞胎生母身份，是他旗下公司的高階主管琪莉絲（Shivon Zilis）。琪莉絲外型亮眼，畢業於耶魯大學，還曾入選《富比士》雜誌「30歲以下菁英榜」。

Elon Musk quietly welcomed twins with Shivon Zilis last year: report https://t.co/eSZ8Fyrraa pic.twitter.com/zZnGOe8eHl — New York Post (@nypost) July 7, 2022

綜合「富比士」（Forbes）、《紐約郵報》（New York Post）旗下八卦媒體「第六頁」（Page Six）報導，「財經內幕」（Business Insider）網站6日爆料，馬斯克其實還有另外2名雙胞胎孩子，孩子的媽是馬斯克2016年創立的腦植晶片公司Neuralink的高階主管琪莉絲。

原來馬斯克及琪莉絲4月向德州法院申請為雙胞胎孩子改名，將孩子的姓氏改為馬斯克，母親琪莉絲的姓氏列為中間名，馬斯克還有雙胞胎的消息才因此曝光，德州法院已在5月批准他們的申請。

「富比士」也起底琪莉絲身份，現年36歲的琪莉絲是馬斯克創立的Neuralink公司高階主管，自2017年起就擔任公司營運及特殊計畫總監。

琪莉絲本身外型亮眼，有一雙大眼睛及一頭浪漫的長捲髮，她畢業於耶魯大學，曾在馬斯克旗下多家公司擔任高階職務，例如2017年至2019年間擔任特斯拉（Tesla）的計畫總監，2020年起成為人工智慧研究組織OpenAI的董事會成員。琪莉絲更在2015年入選《富比士》雜誌「30位30歲以下菁英榜」。

值得注意的是，雙胞胎出生的時間點正巧是他與前加拿大歌手女友格萊姆斯（Grimes）去年透過代理孕母生下小女兒的前幾周。

馬斯克此前已經有7名孩子，再加上雙胞胎的話，他一共是9名孩子的爸。

報導指出，馬斯克先前曾表示，人口下降是一場迫在眉睫的危機，因此支持生小孩。他與第一任妻子一共生下6名孩子，包括一對雙胞胎及一對三胞胎，不過老大出生不久即不幸夭折。他後續與前女友格萊姆斯育有1子1女。