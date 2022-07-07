新北市交通局長鍾鳴時指出，重新橋長期方案由養工處規劃拆除主線段的實體分隔設施，以增加機慢車道寬度。（陳慰慈攝）

新北市6月5月在重新橋新莊往三重方向機車道，增設全國首個針對機車的區間測速執法設備，飽受民眾與民代批評，且6月統計事故件數14件、受傷人數28人，也較去年同期增加2件、7人，不增反減，新北市交通局今宣布即起取消重新橋機車道限速40公里的區間測速，未來如設區間測速也將不分車種。

新北市交通局表示，為提升重新橋行車安全，自6月5日起透過區間測速設備蒐集、分析相關行車數據3萬8616筆，並己取消機慢車道上引道雙白線，統一機車道速限為40公里等交通改善措施，至於長期方案將配合橋梁改建調整慢車行車動線。

交通局長鍾鳴時指出，重新橋機車區間測速公告後並未啟動，只是在安全原則下單純蒐集交通數據，公告後新莊往三重機車平均車速從47公里降到44公里，資料蒐集目前已經停止。

交通局多次邀集警察局、養工處等相關單位，以及學者專家審慎檢視重新橋機慢車道行車空間與數據；鍾鳴時表示，除重新橋機慢車道雙白線及速限檢討外，並於上下引道、彎道易發生事故點前增設「慢」字警示標誌，以及主線「慢速車靠右」、下橋段的「禁止超車」等標誌牌面以提升行車安全。

鍾鳴時指出，長期方案由養工處規畫拆除主線段的分隔島，以增加機慢車道寬度；另受限於橋樑結構、動線和安全分流，目前無法開放機車行駛重新橋汽車道；未來於橋梁拆除改建時，將檢討規畫機車、慢車與行人的分流用路空間，並評估調整機車道速限的可行性。

交通局表示，為提升行車安全，配合調整與改善道路交通設施，在全面改善完成前，不建議啟動重新橋區間測速，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍針對主線實施汽機車安全速度管理；交通局也再次提醒駕駛人請遵守交通規則，共同維護行車安全。