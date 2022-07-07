今天在大聯盟場上天使以5：2擊退馬林魚，此戰萬眾矚目的日本「二刀流」大谷翔平再次登板先發投球，而他延續近期的瘋狂表現，繳出7局失1分(非自責分)的完美成績，並飆出10次三振，靠自己和隊友支援拿下5連勝、本季第8勝，同時在5局創造生涯第300分打點，總計4打數1安打2分打點，更終止球隊近期4連敗。

Every time Shohei Ohtani takes the field, there's a chance you'll see something never seen on a baseball diamond before. pic.twitter.com/U3JrPzl1um — MLB (@MLB) July 7, 2022

大谷今天迎來28歲首場先發投球，近期他的表現相當亮眼，往往能帶領球隊止敗，而此戰他又做到了！今天主投7局僅被敲2安打失1分，失分是因野手失誤讓溫鐸(Joey Wendle)上壘，對方跑回的非大谷自責分，他的連續無責失分場次推進到28.2局，其中3到6局還上演12上12下，連續解決15名打者。

第5局天使展開進攻，隊友接連上壘，滿壘時「神鱒」卓奧特(Mike Trout)挨觸身球擠回球隊首分，接著大谷敲出2分打點一壘安打，大聯盟生涯300打點達陣，幫助天使以3：1超前，7局他選到保送上壘，隨後與畢拉(Jonathan Villar)執行「雙盜壘」，大谷衝上二壘完成本季第10次盜壘，接著隊友再攻下2分！

Sho✅

Jonathan Villar & Shohei Ohtani pull off a double steal in Miami. This is Ohtani's 10th stolen base of 2022😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/7dDm1NBQp5 — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) July 7, 2022

大谷下場後換上泰普拉(Ryan Tepera)、終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)，後者失了1分，但最後仍成功守住比賽，大谷拿下先發投球5連勝，目前戰績來到8勝4敗、自責分率2.44，近7戰繳出5勝1敗自責分率2.11佳績，42.2局中能飆出58次三振，而今天一戰更連秀投、打、盜全能身手，真的相當精采！