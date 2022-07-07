台股加權指數7日開高在14,052.18點，權王台積電（2330）開在442元，大型權值電子股聯發科（2454）、聯電（2303）紛紛往上，人氣股面板雙雄、ABF載板三雄、貨櫃三雄及元宇宙指標股宏達電（2498）早盤股價皆在盤上，台股早盤上漲逾百點，呈現跌深反彈。

美國聯準會釋出的6月貨幣政策紀錄展示對抗通膨決心，但擔憂升息對經濟的衝擊，帶動美國四大指數尾盤翻揚收高。

道瓊工業平均指數7月6日終場上漲0.23％（69.86點）、收31,037.68點。那斯達克指數上漲0.35％（39.61點）、收11,361.85點。費城半導體指數上漲0.66％（16.47點）、收2,494.11點。

統一投顧指出，美國6月ISM非製造業指數55.3，連三個月下滑，美國經濟成長趨緩。聯準會6月會議紀錄顯示，多數官員支持在7月的會議上升息2碼或3碼，展現打壓通膨的決心。

台股均線空頭排列，6日再度重挫跌破萬四關卡，技術面相當弱勢，但短線均線負乖離過大，加上大盤融資維持率，以及融資餘額都處於相對低檔，且國安基金會議將在下周召開，可望提振多方信心，短線有機會止跌回穩。惟上檔壓力重重，操作上宜短不宜長、謹慎為之。

選股建議以汽車零組件、綠能儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。