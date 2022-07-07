新冠疫情流行2年多，疫情指揮中心為防疫訂下許多規定，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，最不喜歡「社交距離」及「大眾運輸禁止飲食」兩政策，因社交距離在學術上並沒有根據，至於大眾運輸禁止飲食，李秉穎則說，自己曾搭台鐵到台東，好幾個小時無法進食，「餓得要死也渴得要死」。

李秉穎今（7）日接受廣播節目專訪大吐苦水，直言不喜歡指揮官陳時中提出的「社交距離」，因社交距離是憑空出世的，在教科書中並沒有社交距離，那是西方國家起初不相信口罩能有效防疫，所以發明了社交距離，在學術中也未看到社交距離可有效防疫，但口罩的根據就很多，在SARS期間有專家發現，傳染期戴口罩的話，染疫風險會比較低。

李秉穎表示，很多的社交距離沒有意義，如便利商店地面會貼上腳印，要民眾按照腳印的位置，間距排隊，然後等咖啡時又全部聚集在一起，其實只要戴口罩，傳播力就會下降，因此社交距離的意義不大，防疫最重要的就是勤洗手、戴口罩、不隨意觸摸眼鼻口。

另外，李秉穎也提到大眾運輸上禁止飲食，抱怨禁止飲食的當時，疫情好像也沒有很緊張，但卻非常地小心，把限制的時間訂得很長、很久，尤其是搭乘台鐵好幾個小時都不能喝水，他為此曾向陳時中反映說，「我不喜歡這個政策，我搭台鐵到台東很遠耶！不能喝水吃東西，餓得要死，也渴得要死，全身無力。」