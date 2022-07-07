消息面：

1.聯準會發布6月會議紀要，稱通膨率要回落至央行設定的2%目標可能還需要一段時間，一旦通膨仍然居高不下，政策可能變得「更具限制性」（more restrictive）。聯準會決策官員預期7月會議可能討論升息50個基點或75個基點。他們普遍認為通膨前景已經惡化，通膨很可能變得根深蒂固，並警告經濟增長面臨下行風險，也擔心金融環境進一步緊縮可能對經濟活動造成「超乎預期」的影響。但官員們也預期美國第二季經濟成長率將反彈。在會議紀要發布後，根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch利率期貨交易數據，市場認為聯準會7月升息75基點的可能性從87.9%升高至90.3%。

2.英國央行首席經濟學家Huw Pill表示，6月公布的利率指引已經清楚表明在必要時，央行將加快升息步伐以抑制高漲的通膨，因此市場應為8月可能升息50個基點做好準備。但他也強調，升息幅度的最終決定仍然取決定於經濟數據。

3.美國宣布對一批中國、香港和阿拉伯聯合大公國企業祭出制裁，稱這些公司所組成的體系協助運送和銷售伊朗石油與石化產品到中國和其他東亞國家。據了解，美方正試圖恢復2015年伊朗核協議，並透過最新的制裁措施向德黑蘭當局施壓。

4.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，因通膨高漲、俄烏戰爭、央行連續升息，以及中國為了防疫實施嚴格的封控措施，自4月以來全球經濟已顯著惡化，明年陷入衰退的可能性升高。她表示IMF將在7月底公布今明兩年最新的經濟預測報告，屆時可能下修今年全球經濟成長預測（目前為3.5%）。

5.美國供應管理協會（ISM）6月非製造業指數為55.3，較5月的55.9略為下滑，為連跌第3個月，並創下2020年5月來新低，但優於市場預期的54.5，且仍維持在榮枯分界點50以上，顯示美國服務業景氣仍維持擴張。

6.美國勞動部公布職缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，5月美國職缺數為1,130萬個，減少42.7萬個，是3月創下最高紀錄（1190萬個）後連續第2個月下滑，但跌幅小於市場預期，且仍遠超出求職人數，顯示美國就業市場仍然緊俏。

7.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加380萬桶，市場預估為減少110萬桶。上周汽油庫存減少180萬桶，餾分油庫存減少63.5萬桶。

8.在經濟可能衰退的陰影籠罩下，以及受到美元持續大漲影響，國際油價連續第二天下挫，布蘭特期油一度跌破100美元大關，為4月25日以來首見。周三紐約期油收跌0.97%，為每桶98.53美元，較近期高點跌逾20%，亦即陷入熊市，盤中一度大跌4.42%，最低觸及95.13美元。倫敦布蘭特期油收跌2.02%，為每桶100.69美元，盤中一度跌4.15%，最低跌至98.5美元。紐約期油兩天累計下跌14%，布蘭特斯油兩天累計跌13%，周三兩期油合約均創下4月11日以來收盤新低。花旗此前預期，如果美國經濟陷入衰退，紐約油價可能在今年內下探每桶65美元，明年進一步下探45美元。

9.聯準會發布6月會議紀要後，市場預期美國央行將繼續採取激進的升息做法，以及在避險需求追捧下，周三美元指數漲破107大關，再度刷新20年高點，尾盤漲0.49%，報107.04，盤中最高升至107.27。歐元兌美元再創20年新低，尾盤跌0.8%，報1.0184美元，距離與美元平價更進一步。歐羅一度跌至0.9879瑞士法郎，創下7年新低。

10.受美元大漲打擊，周三紐約期金連跌第2天，終場收跌27.4美元或1.6%，報每盎司1736.50美元，創下10個月來新低，盤中最低觸及1730.95美元。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.04美元，為每盎司19.16美元。10月白金跌9.80美元，為每盎司840.90美元。9月鈀金跌22.50美元，為每盎司1896.30美元。