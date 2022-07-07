台泥(1101)企業團所屬能元科技(Molicel)宣布與英國Vertical Aerospace公司合作，進軍下世代空中電動飛行器eVTOL VX4。目前能元科技在台灣及加拿大都有專屬的實驗室與研發團隊。另外，同屬台泥企業團的三元能源科技除了正在高雄小港興建台灣首座超級電池工廠，預計2023年也將成立全台灣首個「高階鋰電池實驗室」，研發先進製程。

英國VA旗下電動垂直起降飛行器eVTOL VX4（eVTOL，electric vertical take-off and landing)將使用能元科技的超高功率三元鋰電池，使續航力和載重能力最大化。Vertical Aerospace指出，在選擇能元Molicel作為電池合作夥伴之前，評估了數十家電池製造商的能力，最終認為能元科技的電池具有獨特的優勢，可以滿足VX4的性能和安全要求，並隨著時間的推移繼續提供創新和改進的電池。

能元科技總經理薛人禎表示，能元的技術是安全高效飛行的關鍵推動因素，我們期待與Vertical Aerospace合作，將他們革命性的VX4飛機帶到天空。目前能元科技在台灣以及加拿大都有專屬的實驗室與研發團隊。同屬台泥企業團的三元能源科技除了正在高雄小港興建台灣首座超級電池工廠，預計2023年也將成立全台灣首個「高階鋰電池實驗室」，研發先進製程。

目前各先進國家都將eVTOL視為戰略性產業，航太大廠、新創公司和汽車製造商，都不敢在eVTOL的競爭中缺席，能元科技經過多年深耕，目前已經是全球少數幾家具備能力可提供高階三元鋰電池給eVTOL使用的企業。eVTOL若能成功商轉，從能源和環保的角度來看，使用電力驅動方式，在空中運行的碳排量可望降低至近乎零。

eVTOL，就像是一個純電動垂直起降的飛機，大幅縮小了起降所需的空間範圍。許多專家預期eVTOL最終可以轉型成為省時、省錢的短、中距離旅行方式，進而從目前汽車和航空公司手中取得市佔率。eVTOL的實現大大取決於電池的功率密度和能量密度，由於eVTOL在起降時需要高引擎馬力，因此電池功率密度高就能滿足eVTOL起降需求；另外能量密度高，可以讓eVTOL續航力長，飛行過程不用擔心沒電問題。目前市場上eVTOL產品多以同時搭載2-5名乘客做設計，飛行範圍多在30-300公里之間，速度在每小時112-320公里。以台北到桃園為例，如果以eVTOL VX4飛行，包括升降時間大約將是12分鐘。