美國財政部6日公布，制裁一批香港、阿拉伯聯合大公國公司，指控其違反美國禁令，協助伊朗出口石油及相關成品，運往中國及其他東亞國家。美方的制裁行動顯示向伊朗施壓，尋求美伊重返2015年核協議。

美國之音報導，美國財政部聲明指出，這次被納入制裁的公司包括伊朗Jam Petrochemical、阿拉伯聯合大公國Edgar Commercial Solutions FZE、香港Lustro Industry及Triliance Petrochemical、Ali Almutawa Petroleum and Petrochemical Trading。

負責恐怖主義與金融情報業務的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）表示，美國儘管致力於和伊朗達成一項協議，尋求相互重返聯合全面行動計畫，但美方將繼續運用所有的權力，執行對伊朗石油及石化產品銷售的制裁。