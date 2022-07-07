今年分科測驗7月11日、12日舉行，共有2萬9085人報考，大考中心今天公布「試場分配表」（含考試地點及量溫檢測站地點），10日下午2時至4時開放考生查看考場，但居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放查看，確診及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，勿前往查看試場。

大考中心統計，因應防疫需求，每間試場考生數降至36人，報名人數總計為2萬9085人，各科選考人數為數學甲1萬8547 人、歷史1萬4383 人、地理1萬3592人、公民與社會1萬4891人、物理1萬5942人、化學1萬6325人、生物1萬0965 人。

這次考試，提供輕症或無症狀確診居家照護考生應試之居家照護考（分）區試場，以及提供屬於居家隔離、居家檢疫以及自主防疫考生應試之隔離試場。即日起到考試當日，這類考生需到大考中心網站111分科測驗試務專區之「COVID-19 自主填報專區」進行填報，若未主動據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格。

大考中心說，各考（分）區考場學校全部皆於 10日下午2時至4時開放查看試場，但僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。居家照護考（分）區試場及隔離試場不開放查看試場，確診（輕症／無症狀）以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，勿前往查看。

大考中心提醒確診（輕症／無症狀）以及屬於居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，前往考場之交通，僅能依填報時所選搭乘防疫計程車或是由同住家人1人駕車接送。若由同住家人接送，車上請全程配戴口罩，考生坐於後座並不可飲食。考生到達考（分）區試場大樓門口後，將有試務人員引導試場動線。

確診（輕症／無症狀）及具感染風險考生除了攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，另要攜帶由「COVID-19自主填報專區」所列印之「確診(輕症／無症狀)、具感染風險考生通報單」（附「個人資料告知事項同意書」）。通報單請考生進入考（分）區時出示，另同意書則請簽署後繳交給考（分）區試務人員。