「南瀛婦女福利服務中心」成立後，成為全市第2處婦女培力據點。（張毓翎攝）

市長黃偉哲說，南瀛親子館已是當地指標性的親子場館，未來也歡迎婦女朋友們多加利用。（張毓翎攝）

台南市新營區南瀛親子館7日舉辦「南瀛婦女福利服務中心」揭牌儀式，成為全市第2處婦女培力據點，以利推動婦女福利服務政策，市府社會局今年將再拓展北門、玉井2處；市長黃偉哲上午參加揭牌時提到，南瀛親子館已是當地指標性的親子場館，未來也歡迎婦女朋友們多加利用。

市府社會局今年將南瀛婦女福利服務中心設置在南瀛親子館4樓，今天揭牌儀式於親子館大門口舉行，黃偉哲、立委賴惠員、市府社會局長陳榮枝、市議員李宗翰、蔡育輝、沈家鳳、蔡秋蘭等人均一同出席此盛會。

黃偉哲表示，南瀛親子館的使用空間，本身就與婦幼密切相關，媽媽可以帶著孩子來這邊看書、休憩，如今4樓多了婦女福利服務中心一個處所，媽媽也可以順道來參加團體課程，相信是一舉兩得的好事。

黃偉哲提到，南瀛婦女福利服務中心成立後，婦女團體可以在這邊辦活動、互相交流成長；未來市府會持續的撥補經費，充實婦女福利服務中心裡面的設備，讓女性朋友更喜歡來，並運用這裡的服務。

因應近年來性別平權、婦女權益日漸受重視，婦女人口比例逐年提升，截至今年5月止，台南女性總人口數，占了全市整體的50.2％，已超越男性人口數。市府社會局2019年3月8日在安平區社會福利綜合大樓成立台南第1處婦女福利服務中心，今天特別另於新營區設置第2處。

市府社會局說，今年還將會在北門社會福利中心、玉井社會福利中心成立第3、4處婦女福利服務中心，讓南市婦女福利服務持續遍地開花。