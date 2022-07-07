夏天不少人吃冰解暑，一名網友分享兒時回憶說，以前每到夏天都會吃三色冰、金手指和保麗龍裝的芋頭冰，一枝只要5元，便宜、好吃又好玩。不少六、七年級生看完回憶湧上心頭，狂讚是時代的眼淚，滿滿都是回憶，真的想再吃吃看，但現在都停產了。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上發文詢問，身為六年級生真想知道，為什麼好吃的冰棒都停產了，每次到夏天都很懷念那些兒時記憶的味道，記得以前常吃的三色冰、金手指和保麗龍裝的芋頭冰通通都只要5元而已，其中他最想念的就是三色冰，而金手指以前吃完還有機會可以再來一枝。

老饕激推3款古早味冰品，讓不少六年級生陷入回憶。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文曝光後，勾起許多六七年級生的回憶，「童年的回憶」、「我懷念保麗龍芋頭冰」、「保麗龍芋頭冰真的好吃」、「三色冰也是7年級的回億」、「小學下課走路回家，都會去柑仔店買1條1元的橘色的冰條，那個也不錯」、「超懷念！小時候都會吃這三種冰，一天吃一種，整個夏天都很快樂」、「時代的眼淚」。

不過，年輕人卻從未看過這些冰，讓許多老一輩的網友感嘆地說，這些冰品現在都停產了，真的很可惜，而且現在市面上販售的冰品都不便宜，一支動輒要30元以上，甚至還有上百元的冰。此外，以前古早味的冰成分比較單純，現在越做越漂亮、越做越精緻，真的很想念小時候的滋味。