黃嘉千與夏克立16年異國婚姻觸礁，預計暑假過後對簿公堂，黃嘉千也透過律師發出聲明，表示離婚的決定「非常艱難、很不得已」，引發外界嘩然，對此，網紅陳沂則持不同看法，強調：「離婚不是天崩地裂，是重生的開始」。

陳沂昨(6日)在臉書發文，只見她寫道：「結婚只是人生中的一個選項，那麼離婚自然也是」，似乎是有感於黃嘉千離婚一事，接著指出每對情侶或夫妻都有自己的相處模式，就像生態尋找平衡那般，但有可能出現「外來種」之後，一切因素都被破壞導致失去平衡，感情也就自然變質了。

陳沂強調「離婚不是天崩地裂，是重生的開始」。(陳沂臉書)

對此，陳沂強調有時候沒有誰對誰錯，也很難評價誰對誰錯，因為感情本來就是「如人飲水冷暖自知的」，離婚就是結束掉一段關係，放彼此自由才是最值得被祝福，反觀不肯放手互相折磨，造成彼此更痛苦的關係，這才是最令人感到可憐，接著強調：「離婚不是天崩地裂，是重生的開始」。

對於陳沂一番言論，網友直呼認同表示：「離婚沒什麼，是重新投胎」、「結婚需要婚禮，我覺得離婚也需要辦一場，慶祝彼此解脫」、「不愛了就離婚吧，不要互相折磨消耗，重新開始也很好」、「離婚如果能讓生活更好，那也是一種選擇，並沒有不好」、「在一起的兩個人沒有更開心更好，離婚何嘗不是一個對彼此都好的選擇」。