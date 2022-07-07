散熱模組供應商安力-KY(5223)6月合併營收2.15億元，年增55.29%，為歷年同月新高，安力-KY自2021年開始積極布局大陸車用光學雷達關鍵零組件，而大陸新能源車產業高速成長的趨勢持續，車用布局可望逐年成長，盤中股價開低走高。

中國解封後各供應鏈恢復產能、全球雲端運算服務迅速成長、中國新能源汽車加速崛起等，打破過往電子業5月到6月呈現「五窮六絕」態勢，安力-KY自結6月合併營收為2.15億元，年增55.29%，為歷年同月新高，累計上半年合併營收為11億元，年增5.6%，亦是歷年同期新高。

根據大陸乘用車市場信息聯席會近日公布的數據顯示，大陸新能源汽車銷售量在全球的市場份額中已經達到53%，而純電動汽車的全球市佔率更高達61%，是全球重要的領航者，安力-KY積極布局新能源汽車關鍵零件，安力-KY自2021年開始積極布局大陸車用光學雷達關鍵零組件，大陸新能源汽車-理想汽車第二款車型L9上市，也進一步使安力-KY車用布局逐漸成形。

安力-KY自結前6月車用營收約為2000萬元，整體營收約為1.86%，大陸新能源車產業高速成長的趨勢持續，安力-KY的車用布局可望逐年成長。

在伺服器/家用遊戲機散熱零件方面，受惠全球雲端運算服務迅速成長，安力-KY自結前6月伺服器及家用遊戲機營收約為2.17億元，佔整體營收高達約20%。