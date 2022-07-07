國民黨主席朱立倫訪美行稱九二共識是沒有共識的共識，引發黨內質疑。前總統馬英九今受訪表示，「九二共識本來就很清楚」，大陸把他看做是定海神針，台灣是看成兩岸的共同政治基礎，沒有這個東西，兩岸怎麼可能談呢？
至於是否支持國民黨參與海峽論壇，馬英九說，在兩岸之間溝通這麼少的這個時候，如果能夠增加一些溝通，對台灣的安全是有益的。而國民黨參與論壇中是否該再談九二共識？馬表示，「對啊，本來就應該」，但他還不曉得國民黨做法。
國民黨主席朱立倫訪美行稱九二共識是沒有共識的共識，引發黨內質疑。前總統馬英九今受訪表示，「九二共識本來就很清楚」，大陸把他看做是定海神針，台灣是看成兩岸的共同政治基礎，沒有這個東西，兩岸怎麼可能談呢？
至於是否支持國民黨參與海峽論壇，馬英九說，在兩岸之間溝通這麼少的這個時候，如果能夠增加一些溝通，對台灣的安全是有益的。而國民黨參與論壇中是否該再談九二共識？馬表示，「對啊，本來就應該」，但他還不曉得國民黨做法。
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