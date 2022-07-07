一名林姓男子2020年8月間前往台中市某家知名夜店狂歡，見到同包廂內一名女子酒後爛醉，竟載她到摩鐵性侵害後，將女方獨自丟包在場離去，女方醒來後發現自己下半身赤裸，身旁還遺留一個使用過的保險套，於是自行辦理退房後報警處理，林男一審遭判判刑3年4月，二審維持原判。因台中地檢先支付女子犯罪被害補償金25萬元，民事庭再判林需全額給付中檢，可上訴。

根據判決，林姓男子於民國109年8月某日晚上，前往台中市某知名夜店狂歡，凌晨四時許，見到包廂內的一名共同飲酒的女子酩酊大醉而意識不清，於是將女方帶離，開車載她到某商務旅館後進行性侵，女方隔日下午3時許醒來，發現自己下半身赤裸，身旁有使用過之保險套，嚇得自行辦理退房返家後報警處理。

林男審理時，坦承有和女方發生性關係，但是卻辯稱：「我是經過她同意才發生性行為，她走出夜店時並沒有喝醉，兩人到商旅時，她還可以下車跟我牽手，扣著我肩膀一起走進去，我隨後立即離開，後來因為櫃檯服務人員撥打電話告訴我說女方在亂，我才返回與她發生性行為，當時女方意識清楚，她先脫下我褲子幫我口交，我才與女方發生性行為。」

但法官勘驗商旅監視影帶，發現由林男帶女方到商旅櫃檯當時，女方明顯有昏睡、身體無力、腳步不穩、癱坐地上、頭部低垂、身體搖晃，雙眼緊閉等情形，顯見當時女方是意識不清的狀態。

法官認為，林男確實利用女方處於無意識狀態下對她進行性交行為，其辯稱與女方發生性行為，當時女方之意識清楚等語，根本無從採信。

法官審酌，林男為滿足一己慾念及性慾，明知女方於案發當時，已陷於酒醉意識不清而不知且不能抗拒之際，進行乘機性交犯行，對女方之性自主決定權未予尊重，且已戕害女方之心理，造成其終生難以抹滅之陰影，行為惡劣，且犯後否認犯行，未見悔意，且未能與被害人達成和解，二審仍維持原判，依乘機性交罪將林男判刑3年4月，仍可上訴。

但地檢署因已先支付犯罪被害補償金25萬給女方，地檢署對犯罪行為人有求償權，因此中檢求償有依據，判處林應給付台中地檢署25萬1240元。