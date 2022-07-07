一名女網友分享，房東阿姨一直想戳合女兒與她的男友，提議交往就減月租3千元，男友聞言竟躍躍欲試，強調自己只是與房東女兒表面交往等，讓她不曉得該不該信任對方。不少網友看完傻眼，要原PO趕緊分手。

這名女網友在爆料公社App匿名公社發文，稱自己與男友同居，租屋處的房東阿姨很中意男友，介紹女兒給男友認識，甚至提議「與女兒交往減租3000元」的條件，男友相當興奮想說服她，強調僅是表面交往絕對不會變心，但她相當不安，不曉得該不該信任對方。

透過對話紀錄可見，房東多次向原PO男友示好，介紹女兒給對方認識，就算原PO男友表明非單身、這樣不妥，房東也不死心地說，「又沒關係，你又不是已經結婚，當然可以認識其他女孩子呀」，強調若男友有中意她女兒，會幫忙戳合兩人，每月房租再減3千元，房子則當嫁妝。

房東阿姨多度傳訊息想說服原PO男友分手。（翻攝自爆料公社App）

文章曝光後，不少網友回應表示，「接下來上演親子丼加前女友的戲碼」、「可以分手了，詛咒嗆大力一點」、「妳相不相信還有三千塊生活費」、「若妳男友真的很開心，那妳就可以放生了」、「放生了，不用多說廢話」。