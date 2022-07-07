目前國民黨、民進黨、時代力量基隆市長參選人皆已出爐，民眾黨是否將徵召立委邱臣遠出戰備受外界關注，外傳民眾黨已拍板邱臣遠參選基隆市長、高虹安出戰新竹市長，將於下周臨時中央委員會宣布徵召。屆時基隆市長將形成「五腳督」的戰況，邱臣遠今受訪時也回應，拍板定案仍要透過黨的機制，若有需要會全力以赴。

目前基隆市長選舉，民進黨確定徵召立委蔡適應，國民黨由前立委謝國樑出戰，時代力量則由現任市議員陳薇仲參選，另還有國民黨基隆市黨部前主委黃希賢也宣布投入選戰，若民眾黨拍板由邱臣遠出戰，則年底選期將形成「五角督」的戰況。

邱臣遠今（7）日於記者會上受訪時回應，縣市長人選部分在很多會議中都討論過，但正式的拍板定案還是要回到黨的機制，透過選舉決策委員會再到中央決策委員會的通過。邱臣遠也表示，「我的態度一直都很一致，只要黨有需要且得到市民的認同，我都會尊重黨的機制，全力以赴」。