法國總理Elisabeth Borne周三指出，政府將完全國有化法國電力(EDF)，希望能在重建該負債累累的公司之時能有更大控制權，另一方面也能應付歐洲能源危機。

法國政府已經握有法國電力84%股份。該公司為歐洲最大公用事業公司之一，並且佔據政府的核能策略中心位置，法政府希望能以核能來淡化能源價格飆漲的影響。

但是法國電力一直成為政府頭痛來源，因為在英國和法國的新核電廠計畫多年來遭到拖延，預算超支高達數十億歐元。

總理Borne在下議院的演講表示，政府計劃獲得法國電力100%控制權。在面對烏克蘭戰爭之時，法國必須確保主權。

按照目前股價，法國政府要買下其餘未持有股份，需斥資約50億歐元(約50.9億美元)。

法國電力在今年面臨一連串問題，公司老舊的反應爐有一半處於暫停運轉，迫使公司多次削減核產量。

另外法國政府為了保護消費者免於生活成本上升的影響，採取一連串措施，包括要求法國電力以折扣價格將電力賣給競爭對手，也傷害了法國電力的利益。這些都給公司帶來更多財務壓力。

Borne沒有具體說明國有化步驟是透過特別立法，還是透過公開收購少數股東，也沒有規定執行的時限。

法國電力於2005年在巴黎交易所上市，當時發行價為33歐元。在總理公布國有化消息之後，周三法國電力大漲14.5%，收報8.98歐元。