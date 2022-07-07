李杰（中）以炒房、炒股聞名，不時還強調做公益，吸引社會關注。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

「富豪居」創辦人李杰號稱買房、炒股達人，吸引付費會員無數，但爭議不斷、正反評價兩極。2017年他的炒股團體成員宋姓男子私自動用資吃、賣股害投資人蘇姓男子等人慘賠上千萬，李杰疑似撇清責任，和蘇男共謀綁架宋男、逼他還債。一審依共同私行拘禁罪判李杰2年6月，二審高雄高分院大逆轉，認為無證據證明李杰參與暴力綁架事件，判無罪可上訴。

李杰曾自稱「買房花一塊錢都嫌貴」，還全台巡迴辦講座、吸引會員加入炒股，網路上不時有人放出風聲，強調「群組內報的明牌都很準」。李杰涉嫌和友人共同出資，將資金放置在「公桶」內操盤，買賣上市上櫃知名公司的股票，由友人宋男等人擔任操盤手，對外則由李杰吸金。

蘇男等人對李杰深信不疑，2016、2017年陸續投注400多萬元資金，豈料，宋男等人疑似私自將股票賣出，虧損2000多萬元。蘇男看到虧損，氣得找李杰興師問罪。李杰強調，虧損都是宋男私下操盤，自己也是受害人。

蘇男不甘心錢財付諸流水，向李杰套出操盤手身分，接著夥同郭姓、高姓男子與數名小弟，2017年3月某日持槍、當街將宋男押到永安區一處工寮，暴力凌虐後恐嚇他賠償300萬元。

事後蘇男再度與李杰見面，蘇男聽聞李杰損失也相當慘重，便協議將贖款提高到500萬元，回頭再逼宋男簽下2000萬元本票。宋男家屬配合籌到464萬元現金交付後，蘇男才同意放人。宋男脫困後，立刻報警求援，警方趁李杰辦看屋團說明會時，直接逮人，蘇男等人也遭逮獲，隨身三把改造槍枝也成為證據。

李杰辯稱自己也是受害人，並沒有參與擄人綁架勒贖計畫，一審高雄地院不採信李杰說詞，依私行拘禁罪判他2年6月，蘇男被判7年，其他同夥遭判6月至2年不等。

二審高雄高分院認為，李杰只是向蘇男透露操盤手宋男的行蹤，不能因此認定李杰有直接參與綁架之意。李杰在得知宋男被綁架後，還嚇得找桃園友人「範哥」南下貼身保護他，若李杰是共謀，不可能有此反應和行為。由於沒有積極事證、證明李杰涉案，因次改判李杰無罪。至於蘇男等人一審任事用法皆無違誤，維持原判，全案仍可上訴。