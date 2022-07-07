美國官員今天表示，犯下芝加哥郊區國慶遊行槍擊案的凶嫌已承認犯案，並坦言逃亡期間原本有意犯下第2起攻擊案。

法新社報導，警方表示，21歲凶嫌克里莫三世（Robert E. Crimo III）在伊利諾州高地公園（Highland Park）國慶遊行現場大開殺戒後，逃往威斯康辛州麥迪遜（Madison），本想在當地國慶活動犯下另一起血案。

警方發言人柯維里（Christopher Covelli）說：「他認真考慮用自己車裡的槍枝犯下另一起槍擊案。」

檢察官狄倫（Ben Dillon）表示，克里莫三世在保釋庭上坦承犯下高地公園槍擊案。克里莫三世4日在國慶遊行期間，從一處商家屋頂朝觀禮民眾開槍，導致7人喪命、逾30人受傷。

法官波康雅克（Theodore Potkonjak）下令被控犯下7項一級謀殺罪的克里莫三世不得保釋，並於7月28日出席預審。

身穿黑色襯衫的克里莫三世透過視訊出席保釋庭，檢察官講述槍案細節時，他無動於衷地聽著。法官問他是否有律師時，他回答沒有，法官便指派一名公設辯護人給他。

狄倫說，克里莫三世已「提供一份自願聲明，承認他的行為」。

狄倫還提到，克里莫三世用步槍朝群眾射擊3個30發彈匣，隨後逃跑，把武器丟到巷子裡，駕車前往麥迪遜，車上還有另一把槍枝。

柯維里表示，克里莫三世考慮在當地另一場慶祝活動發動攻擊，但「跡象表明他的計畫沒有周詳到能發動另一場攻擊」。

克里莫三世接著返回芝加哥地區，經過短暫飛車追逐後被警方逮捕，此時距離犯案大約8小時。

克里莫三世曾有心理健康問題和威脅行為，外界對他何以能合法購入至少5把槍枝一事疑慮四起。警方曾於2019年兩度獲報前往克里莫三世家中，一次是4月調查自殺未遂案，另一次在9月，當時一名親戚說克里莫三世揚言要「殺光家族所有人」。

警方表示，2019年12月，當時19歲的克里莫三世在父親贊助下申請第一張持槍證，由於從未有人對克里莫三世提出正式投訴，因此沒有足夠依據來拒絕他的申請。克里莫三世後來買了數把槍。

高地公園國慶槍擊案是美國一連串槍枝暴力案的最新一起。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，美國每年約有4萬人命喪槍下。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110707