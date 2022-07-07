新竹市長林智堅碩士論文接連遭爆抄襲，前國民黨青年部主任陳冠安今再於臉書質疑，林台大碩士論文，還涉抄襲指導教授、國安局長陳明通發表於2016年5月《選舉研究》的「2014台灣地方選舉「柯文哲現象」的外溢效果」等2文。

陳冠安表示，林智堅該本碩士論文中第4頁與第14頁中有關民調的文章段落與陳明通該篇研究論文刊載於P121與P126年的相關內容，幾乎一致，若以原創的文字，照理來說，很難會有連排版、順序、贅字都如此相近的情況。

陳冠安也提到，林智堅碩士論文參考文獻有提到論文有參考陳明通該篇文章，但年份卻誤植成2015年，是引述的27篇中文期刊中唯一誤植日期的一篇。

此外，陳冠安再提到，陳明通於2016年5月發表在《遠景基金會季刊》刊登的〈兩岸領導人會面的意義：「馬習會」前後的民意調查分析〉，林智堅的碩士論文也在三處與該篇文章也有雷同之處。

陳冠安表示，對於林智堅涉抄襲陳明通文章，倘若也是如陳對林論文涉抄襲所解釋，是學長抄學弟文章，那陳未註明就借用學生資料，恐將對陳任教30年學術聲譽造成不可逆影響。