旅遊電商平台KKday赴日參與5、6日於東京主辦的「日本．台灣新創高峰會」，與日本企業夥伴、新創業者、在地媒體深度交流，除為台日旅遊商機提前暖身，也分享旗下rezio預訂系統的海內外推廣經驗，盼助力在地體驗業者提升數位營運力，以迎接台灣與海外旅客。

隨著世界各國陸續解封，台灣可望逐步開放邊境，與海外恢復經貿、商務、旅遊與民生往來。KKday力挺台日緊密交流，此次獲國發會邀請赴日參與，為下半年台日旅遊重啟揭開序幕，並與國發會、日本Cool Japan Fund代表交流分享市場資訊。

此次高峰會由國發會旗下Startup Island TAIWAN專案辦公室主辦，為近年台灣在日本主辦最大的創新創業活動，以數位轉型為核心，邀請逾30家台灣具日本市場潛力的新創企業參與，提供與日本企業和影響者交流機會，盼建立日本和台灣間的合作平台。

KKday分享，日本為KKday非常重要的海外市場之一，面對即將到來的跨境旅遊重啟，台灣與日本市場皆已各自備好上萬支在地旅遊體驗商品，以滿足台日旅客疫情後的旺盛需求，目前KKday日本共有60多名員工，目標年底擴大至百人團隊規模。

KKday此次也在高峰會上分享reizo預訂系統在日本市場的成功案例，目前當地已有600家旅遊體驗業者導入來自台灣的rezio，包括沖繩琉球村等人氣景點，共同為疫後數位旅遊商機做好準備。