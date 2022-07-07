國家圖書館今天表示，位在台南的南部分館暨聯合典藏中心新建工程案，已完成評選決標作業，由宏昇營造股份有限公司得標，9月辦理動土典禮，預計2025年年底完工啟用。

國圖南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程採購案，歷經多次流標經重新檢討後，預算金額調增至34億4832萬元、延長工期為1200天，近日由宏昇營造公司得標。

國圖南部分館暨聯合典中心總樓地板面積為1萬5456坪，為地下1層、地上5層之建築物，位於台南市新營區的文高11用地內，將規畫為國家圖書館南部分館和國家聯合典藏中心兩個區塊。

國圖表示，南部分館設在保留樹木植栽的閱讀公園內，設有智慧型自動化倉儲書庫（ASRS）、知識之徑（書山）、分齡分眾知識探索服務中心及Ｗ９６灣兒童及青少年文學史料中心，為南臺灣唯一國家級公共圖書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務的創新育成中心。

國家聯合典藏中心，規畫有高層高效、高密度倉儲書庫，同時設有典藏台灣的特藏文獻庫、視聽資料庫等，透過完整典藏全國出版之圖書資料和學術資源，同時針對具有保存價值的數位資源予以徵集保存於全國數位資源保存中心，為政府在南台灣建置圖書資源與文化記憶的國家級資料庫，也是我國國際學術交流的重要樞紐。