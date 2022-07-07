捷運萬大線第二期環差案於5月通過，但地方居民質疑，LG11站路段「截直取彎」進入金城公園，可能增加鄰近土地國小噪音影響，也必須移除金城公園內老樹，引發當地居民反彈。在地居民與民團今天到行政院大門口表達訴求，要求退回捷運萬大線變更案環差報告，維持金城公園綠地完整性。

台北捷運局規畫捷運萬大線二期工程，無端變更原直線設計，捨直取彎將毀金城公園土城國小一案，在地居民擔憂，砍除百餘棵老樹破壞生態環境，也質疑捷運局所提環差報告，處處矛盾強辯，例如變更設計後，公園施工面積更大，移除的老樹數量更多，卻聲稱影響面積變小，在地居民與民間團體今天赴行政院大門口高喊「截直取彎不合理，公民不服提環差訴願」。

在地居民魯先生表示，自從新北市政府搞了行政園區及TOD案，要把大片土城的公家機關土地給建商財團蓋大樓，台北捷運局卻稱萬大線不能照原設計走直線，為什麼當初能設計，現在卻說不能做，難道被揭穿後就硬拗到底。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，捷運萬大線環差變更把軌道截直取彎，軌道更靠近民宅跟土城國小，噪音跟震動增加外，還要增設一座變電站，對生活品質都有嚴重影響，應環境影響評估法施行細則第38條第1項第4、5款，就變更部分重新辦理環評。

另外，此變更設計案實屬「破壞綠地的設計」、「犧牲居民與國小師生的設計」、「擾民、傷民、不安全的設計」，未依環評法第16-1條辦理「環境現況差異分析」，就環境現況顯考量不足，侵害告知人等居民之環境權、居住安寧權等，居民吉民團不符環差處分，向行政院提出訴願請求撤銷環差處分。