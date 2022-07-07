新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒。資深媒體人李艷秋今(7日)在臉書表示，林智堅論文門揭露了3個現象，且「『犧牲自己，照亮志堅』的人太多了，林智堅不應該辜負他們，更不能成為綠色通道的破口，一定要勇敢拋棄對新竹市民的承諾，投向桃園懷抱」。

林智堅已獲徵召，代表民進黨出戰今年底桃園市長選舉，他並預定在8日辭新竹市長，全心投入桃園選戰。未料，他擁有的2個碩士學位，其論文都被爆有抄襲嫌疑。不過，他5日說明，並沒有任何抄襲問題。

李艷秋今對此在臉書發文指出，自己沒寫過碩博士論文，學歷比林智堅差多了，當然更不敢隨便質疑林的論文有什麼問題，「只卑微的想知道林論文中沒有問題的5.1%原創到底寫些什麼？也會好奇為什麼明明針對的是新竹科學園區的研究，卻很努力的改成「某」科學園區，是刻意想避開智慧財產權的麻煩嗎？當然還很好奇那個被陳明通教授認證，抄林智堅論文的調查員，會不會被追回學位呢？」「其實真正好奇的，是民進黨執政下，黨政學之間出現的那條綠色通道。」

李艷秋指出，此案揭露的3個現象分別是，第一，大學招攬有影響力的政治人物當學生，再用這個關係去拿政府標案，然後以學位做報償，教授有案可做，學校有錢可拿，政客有學位可得，官府也做了公關，一魚四吃。說共犯太嚴重，共利共生而已；第二，在不知不覺中，突然發現國民黨在一片黨政軍退出校園的吶喊中倉皇退出，民進黨的覺青們早已悄悄的補位；第三，在黨政學一條龍的結構下，某些教授夾著政黨資源，成為綠營新貴鍍金的特有渠道，同門師兄姊弟一堆，政壇互相拉拔，也藉此豢養自身勢力。

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最後，李艷秋表示，「在論文門事件中，『犧牲自己，照亮志堅』的人太多了，林智堅不應該辜負他們，更不能成為綠色通道的破口，一定要勇敢拋棄對新竹市民的承諾，投向桃園懷抱，跟那個史丹佛碩士+康乃爾博士拼了！加油！」