澳門此波疫情持續擴大，昨日再新增146例確診個案，迄今累計1087例，第五輪全民核酸檢測已展開。澳門部分超市出現人手不足，並爆發搶購潮，市民爭相購買糧食，當局呼籲理性購物、切勿囤積。

疫情來勢洶洶，引發糧食與物資搶購，但部分超市卻因疫情產生營運問題。《澳門日報》報導，有超巿坦言，不少員工擔心接觸客人會增加染疫風險，部分大陸員工更直言想辭職回家，直至疫情受控。

報導稱，被列為黃碼、紅碼人士越來越多，雖然目前該超巿人手暫可應付，但有同行因人手不足，難以供貨。然而，政府仍希望超巿「撐住」，以保障民生必需品供應。

另據《星島日報》，對於糧食搶購潮，澳門經濟及科技發展局與消費者委員會表示，會密切注意貨品供需情況，持續巡查嚴防違法違規行爲。經了解，各區超市人流及購物秩序大致正常，貨品供應充裕，超市已因應銷量加快補貨及盡速將貨品上架。

經科局及消委會稱，目前各類糧油百貨食品、消毒用品等民生物資庫存充足，供應及價格穩定，呼籲居民理性購物切勿囤積，並強調各項防疫措施不會影響民生物資供應。