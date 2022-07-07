時間來到7月份，今年已正式進入下半年，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文，列出12星座在下半年的犯小人指數，像是太陽、上升星座落在金牛、獅子、天蠍者，身邊幾乎不會有小人出現，下半年可以順利度過；但白羊、天秤、摩羯就要小心，小人問題可能導致你們工作上狀況不斷。

▍犯小人指數【最平安】等級：金牛、獅子、天蠍

2022下半年，金牛座、獅子座、天蠍座犯小人指數是最平安的。從7月開始運勢漸漸好轉，無論是職場上和同事意見不同、出現爭執，或和戀人有誤會摩擦，都可以彼此坦誠、體諒對方、替對方著想，事情也圓滿落幕，甚至同事間的團隊精神會更加強烈，和戀人的感情更加親密增溫。

只要留意從現在開始到年底，在工作或朋友相處，行事都需低調謹慎，不要為了一時風光而去搶風頭，凡事收斂、韜光養晦，小人自然退散，就能平安度過2022下半年。

▍犯小人指數【小麻煩】等級：巨蟹、處女、水瓶

2022下半年，巨蟹座、處女座、水瓶座要稍微留意，你們犯小人的指數略高。從7月開始，你們的心思變得較為敏感，四周環境的生活品質對你們影響非常大，以前隔壁鄰居的聊天聲，或辦公室的電話聲丶影印機丶同事的講話聲，都不覺得有什麼，最近卻開始受到干擾，心情也變得焦躁，無法集中思緒，感覺什麼事都不能處理得很好。

艾菲爾老師建議，你們只要帶著善意適當溝通、協調，委婉說出自己的難處，相信他們一定能夠理解，2022也會因此一路順遂到年底。

▍犯小人指數【大麻煩】等級：雙子、射手、雙魚

2022下半年，雙子座、射手座、雙魚座要開始當心，你們犯小人的指數很高。從7月開始，人際狀況連連，特別是愛情方面，會有舊愛糾纏、第三者出現，打亂你們的感情。若是單身者，好不容易遇上心儀對像，2人也正在最美的朦朧曖昧期，但對方的舊愛忽然回頭攪局，讓你們相戀的機率降低；有伴的人則要小心，會有第三者介入你們的感情，對方可能散布了一些謠言，讓你和另一半對這段感情沒信心。

艾菲爾老師建議，要多信任自己和另一半，和對方好好溝通，一有小誤會就立刻解決，不要悶在心裡，相信你們一定能夠順利度過2022。

▍犯小人指數【危機級】等級：白羊、天秤、摩羯

2022下半年，白羊座、天秤座、摩羯座犯小人的指數是紅色警報，屬於危機級。從7月開始，職場上各種麻煩不斷，明明案子快完成，卻忽然出現狀況，或客戶臨時取消訂單，接二連三的問題讓你一個頭兩個大，還很容易相信錯人、站錯隊而無辜受到牽連。

艾菲爾老師建議，和人合夥或用人之前，一定要仔細地做好功課，別誤信小人，否則原本可以自己完成的事，反而因此弄巧成拙、碰了一鼻子灰；另外也要留意潔身自愛、專注自家，避免亂跟風，使自己受累。