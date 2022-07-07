林男遭逮捕時還不忘苦苦哀求員警帶他的行李一起走。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

雲林1名31歲林姓男子因有案在身，躲避查緝南飄到高雄，眼看盤纏用盡，便四處閒晃找店家行竊，見歐男辦公室無人燈還亮著，便偷溜進去行竊，後來被歐男逮個正著，林男情急之下，脫口而出說：「我在找工作！」，歐男起疑報警，員警查證身分時發現林男為台中、雲林地檢署通緝犯，便將林男逮捕，林男逮捕時還不忘苦苦哀求員警帶他的行李一起走，訊後依竊盜通緝移送高雄地檢署偵辦。

歐男於遼寧二街自營飲料配送公司，4日下午18時許，當時歐男準備下班，並到2樓收拾整理，而林男當時在路上閒晃，見1樓辦公室鐵門未關，便偷偷溜進屋內行竊，小心得翻一翻辦公室內抽屜、櫃子，找找是否有錢可以拿，而林男以為自己偷得很小聲，沒想到2樓歐男聽得一清二楚，便立即下樓嚇斥，林男被嚇到後先表示在「找紙」，見歐男起疑又連忙改口說：「在找工作啦！」，歐男見辦公室被翻得亂七八糟，氣得連忙報警。

三民第一分局哈爾濱派出所員警獲報後，立即到現場了解，查證林男身分時，林男先辯稱沒有帶身分證，報名字也支支吾吾的，還報了假名，員警對林男搜身，搜到他的身分證，一查發現他竟為台中、雲林地檢署今年5月發佈竊盜通緝犯，當場將林男逮捕，而林男遭逮捕時，還不停哀求員警「我先去拿我的東西」，擔心自己入監服刑行李會被丟掉。

經了解，林男因近年於中部地區犯下多起竊盜案，因判刑未報到遭台中、雲林地檢署通緝，為躲避查緝決定攜全身家當南漂至高雄，逃亡期間都以臨時工維生，缺錢花用時，會徒步四處找尋目標，看到店家無人就趁機進入行竊，不料這次卻栽了。