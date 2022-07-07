環保署6日進行海峽離岸風力發電計畫環差計畫，由於國際風機技術逐漸成熟，且風機大型化趨勢，環差變更申請更換大風機。不過環評委員認為，由於距離岸邊相當近，恐會影響白海豚等水中生物，因此要求開發單位補足相關環評資料後，後續擇期再審。

根據環評資料顯示，風場位於彰化縣外海，離岸距離約14公里，風場面積原為98.3平方公里，配合航道及安全隔離帶退縮後，風場面積為73.8平方公里，總裝置容量最大不超過600MW，後續獲配容量300MW，預計使用風機單機裝置容量8至12MW。